29.10.2019 h 10:42 commenti

Chirurgo dell'ospedale Santo Stefano riceve il premio "Bisturi d'oro"

Il riconoscimento al dottor Claudio Elbetti per i nuovi percorsi proctologici istituiti presso l'ospedale di Prato e il Palagi di Firenze. Da inizio anno sono stati circa 650 interventi chirurgici ambulatoriali con trattamento mininvasivo nei due plessi ospedalieri

E’ stato assegnato nei giorni scorsi il premio “Bisturi d’Oro” al dottor Claudio Elbetti, direttore proctologia Ausl Toscana Centro per i nuovi percorsi proctologici istituiti presso gli ospedali Piero Palagi di Firenze e Santo Stefano di Prato e per le nuove tecniche chirurgiche, anestesiologiche ed analgesiche messe a punto dallo stesso professionista.

Il premio è un riconoscimento per valorizzare il lavoro dei chirurghi che quotidianamente si distinguono per meriti nella ricerca, nell’organizzazione e nella pratica operatoria. Il premio consegnato al dottor Elbetti è stato assegnato dall’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (Acoi), con il patrocinio dell’Ordine dei Medici e della Regione Toscana.

Da inizio anno, negli ospedali Palagi e Santo Stefano, sono stati effettuati 5mila accessi per visite proctologiche e circa 650 interventi chirurgici ambulatoriali con trattamento mininvasivo. Ogni settimana, in entrambi i presidi ospedalieri, sono attivi 7 ambulatori per eseguire esami diagnostici ed 1 dedicato ad ecografie transanali.

Questi tipologia di percorsi garantiscono ai pazienti una risposta veloce, efficiente e efficace con la possibilità di poter essere trattati al momento stesso della visita o nella maggior parte dei casi con un intervento ambulatoriale che presuppone un recupero più rapido. L’utilizzo di bisturi a radiofrequenza, nuove modalità di analgesia pre e post-operatoria e nuove tecniche minivasive chirurgiche e anestesiologiche offrono ai pazienti dell’Ausl Toscana Centro la possibilità di risolvere problematiche proctologiche in tempo reale evitando le lunghe liste di attesa in risposta ai criteri assistenziali di appropriatezza.