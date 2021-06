11.06.2021 h 11:46 commenti

China Truck, torna l'accusa di mafia ma intanto per sei è già partito il processo a Prato senza aggravante

Due percorsi diversi per gli imputati della complessa indagine della questura di Prato e della Dia di Firenze: per alcuni il processo è già in corso per tutti i reati contestati fatta eccezione l'associazione di stampo mafioso (che sarà introdotta), per tutti gli altri è stato firmato il rinvio a giudizio che contempla l'aggravante che era stata cancellata dal Riesame e dalla Cassazione

nadia tarantino

Era mafia quella che muoveva le merci delle aziende cinesi in mezza Europa e controllava altri traffici illeciti. C'era la mafia nell'articolata e complessa indagine della Squadra mobile di Prato che, nel 2018, portò dietro le sbarre 33 persone e un'altra settantina nella lista degli indagati. “China truck”, l'inchiesta della Dda di Firenze che individuò a Prato il centro di potere dell'organizzazione composta in larghissima parte da cinesi, è approdata all'udienza preliminare che ha mandato a giudizio 80 imputati, 38 dei quali anche con l'accusa – riemersa dopo la bocciatura del tribunale del Riesame prima e della Cassazione poi – di associazione a delinquere di stampo mafioso. Evidentemente, le ulteriori indagini della polizia – a capo ancora Francesco Nannucci, tre anni fa numero uno della Squadra mobile di Prato e oggi al vertice della Direzione investigativa antimafia a Firenze – hanno introdotto nuovi elementi a sostegno della pesante contestazione. Contestazione, quella di mafia, mossa anche nei confronti del “capo dei capi” Zhang Nai Zong, 60 anni, difeso dall'avvocato Melissa Stefanacci, che, insieme ad altri cinque imputati (avvocati Denaro, Veltri, Febbo, Fantappiè, Malerba, Fioravanti, Ciappi, Li), è già a processo davanti al tribunale di Prato che sta giudicando i reati satellite: estorsione, usura, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo.Lo stralcio – a Prato il processo è partito dopo la decisione di iniziare il giudizio con rito immediato per tutti gli imputati sottoposti a misura cautelare per i reati rimasti in piedi dopo i ricorsi – non salva Zhang Nai Zong dall'accusa di mafia, e lo stesso vale per chi, tra gli altri già a processo, ne dovrà rispondere.L'udienza preliminare ha resuscitato, dunque, l'associazione di stampo mafioso riportando l'inchiesta alla sua veste originaria. A Prato, è la prima volta che la mafia cinese entra in un'aula di tribunale. Accadrà a febbraio 2022: per allora, infatti, è stata fissata la prima udienza di un processo che si annuncia lungo per via del numero di imputati e della folta schiera di avvocati pronti a dare battaglia.Le nuove indagini della polizia hanno portato a galla non solo nuovi elementi che hanno convinto il giudice delle udienze preliminari a contestare l'associazione a delinquere, ma anche nuovi indagati, ora imputati.Il lavoro degli investigatori iniziò nel 2011 dopo l'omicidio di due cinesi a Prato. L'indagine indirizzò subito la Squadra mobile sulla pista del regolamento di conti nell'ambito del controllo del territorio e di una organizzazione che regolava lo spostamento delle merci in partenza e in arrivo dalle aziende cinesi di buona parte dell'Europa controllando le ditte di trasporto. Una concorrenza senza scrupoli, secondo gli inquirenti, con qualche morto ammazzato per imporre la supremazia e con una serie di interessi collaterali e tutti illegali.