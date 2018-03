27.03.2018 h 16:12 commenti

China Truck, confermati i sequestri di quattro aziende di trasporti e logistica

Il Tribunale del Riesame ha respinto le richieste di dissequestro con una sentenza che conferma l'impianto accusatorio a differenza dell'altra che aveva scarcerato quasi tutti gli indagati

Il tribunale distrettuale del Riesame di Firenze ha confermato i sequestri preventivi di quattro società di trasporti e logistica finite nell'inchiesta China Truck della Dda di Firenze che lo scorso 18 gennaio si è tradotta in trentatré provvedimenti di custodia cautelare a carico di altrettanti cinesi accusati a vario titolo di associazione di stampo mafioso e semplice, estorsione, sfruttamento della prostituzione, traffico di droga, usura, gioco d'azzardo. Un'indagine di proporzioni gigantesche quella a cui per anni ha lavorato la Squadra mobile di Prato diretta da Francesco Nannucci. Novanta, in tutto, gli indagati. I giudici del Riesame chiamati ad esprimersi sui sequestri hanno, in pratica, confermato i provvedimenti riscontrando “indizi della sussistenza dei reati ipotizzati che sono sufficienti ad integrare il fumus commissi delicti (probabilità di effettiva consumazione del reato, ndr), presupposto per l'emissione del decreto di sequestro preventivo”.

Non dello stesso avviso i giudici del Riesame che invece si sono occupati delle misure cautelari che hanno scarcerato gli indagati – tra loro Zhang Naizhong, considerato il vertice, difeso dagli avvocati Melissa Stefanacci e Michele Monaco – disponendo i domiciliari, l'obbligo di firma o la libertà a seconda delle ipotesi di reato contestate a ciascuno.

Il Riesame ha rigettato la richiesta di dissequestro presentata dagli amministratori di due aziende con sede a Roma e di due con sede a Prato. Il dispositivo di ordinanza ripercorre in una quindicina di pagine il complesso lavoro degli investigatori e puntualizza alcuni passaggi della ponderosa informativa della Squadra mobile.

L'inchiesta China Truck ha puntato la lente di ingrandimento sul vasto traffico di merci cinesi di mezza Europa ipotizzando un controllo e una gestione in mano ad un'associazione composta da imprenditori cinesi divisi tra Prato e Roma. A fare da contorno una serie di attività criminali contestate agli indagati.



