15.06.2018 h 16:46 commenti

China Truck, anche per la Cassazione l'ipotesi mafia non sussiste: respinto il ricorso della procura

Confermata la decisione del tribunale del Riesame di scarcerare la maggior parte dei cinesi finiti nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Firenze

La Cassazione ha detto “no” all'appello presentato dalla procura antimafia contro la decisione del tribunale del Riesame di scarcerare la maggior parte dei cinesi finiti nell'inchiesta “China Truck” della Direzione distrettuale antimafia di Firenze. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e dunque non si riapriranno le porte del carcere per i trentatré indagati destinatari delle misure cautelari emesse lo scorso febbraio, accusati di appartenere ad un'organizzazione criminale che, con “metodi mafiosi”, controllava, stando a oltre quattro anni di indagini della polizia, il traffico delle merci cinesi in Europa dalle basi operative di Prato e di Roma e gestiva una serie di interessi illeciti con locali notturni, spaccio di droga, usura e prostituzione. L'inchiesta è divisa in due tronconi. La parte già finita all'esame della Cassazione è quella di cui fa parte anche il presunto capo dell'organizzazione, l'imprenditore Zhang Naizong che il giudice per le indagini preliminari aveva definito “il capo dei capi”; l'uomo resta dunque ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

Già il Riesame aveva smontato il quadro indiziario messo insieme dalla Dda non riconoscendone la gravità. Venuta meno la presunzione di pericolosità connessa al vincolo mafioso, si erano alleggerite le esigenze cautelari. Lo stesso tribunale aveva anche annullato tutti i decreti di sequestro preventivo autorizzati insieme agli arresti relativi a società, conti correnti, deposito titoli, immobili e veicoli per un valore complessivo di diversi milioni.

Il ricorso relativo al secondo troncone dell'inchiesta verrà trattato dalla Cassazione il 25 giugno. L'esito appare già scritto.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus