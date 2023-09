14.09.2023 h 13:42 commenti

Chili di hashish nascosti in un congelatore, arrestate due persone

In manette due italiani di 25 e 52 anni. Recuperati quasi nove chili di droga. Operazione portata a termine dalla sezione antidroga della squadra mobile

Quasi nove chili di hashish sequestrati e due uomini arrestati. E' il bilancio di un'indagine della sezione antidroga della squadra mobile di Prato. In carcere sono finiti due italiani: un 25enne residente a Prato e un 52enne residente a Calenzano. L'accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le manette sono scattate in seguito ad un controllo che ha portato al sequestro di due panetti di hashish del peso di un etto ciascuno. La droga è stata trovata nella disponibilità del 25enne, fermato all'uscita di un garage condominiale. E proprio nel garage, all'interno di un congelatore, sono stati rinvenuti altri 8 chili e mezzo di hashish ancora da confezionare. Il garage, dopo alcuni accertamenti, è risultato di proprietà del 52enne. Per entrambi i poliziotti hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato.



