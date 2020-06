Era un appartamento di un residence di Prato ad ospitare il nascondiglio della cocaina fatta arrivare dall'Olanda dalla banda smantellata dai carabinieri di Borgo San Lorenzo con l'operazione che stamani, 9 giugno, ha portato in carcere cinque trafficanti albanesi con un sesto ancora latitante. Due delle ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze sono state eseguite a Prato, dove è stato arrestato anche un albanese per non aver ottemperato all'ordine di espulsione.

L'operazione è scattata alle prime ore dell’alba, a conclusione dell’attività investigativa denominata “car sharing”. Il reato ipotizzato dai magistrati della Dda è associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Impegnati oltre trenta militari dell’Arma di Borgo San Lorenzo e delle Compagnie di Prato e Casalmaggiore, con il supporto di tre unità cinofile di Firenze e Orio al Serio, nonché personale della polizia albanese, attivata tramite canali di cooperazione internazionale, per il rintraccio di due ricercati che erano rientrati nel paese d’origine.

L'inchiesta, che ha portato al sequestro di 20 kg di cocaina e di 30mila euro in contanti, oltre che di due pistole, nasce da una precedente operazione della Compagnia di Borgo San Lorenzo conclusa a settembre 2018 con l’arresto di nove persone per traffico internazionale di sostanze stupefacenti importate prevalentemente dall’Olanda.

Proseguendo gli accertamenti i militari hanno ricostruito i vertici dell'organizzazione, smantellati con l'operazione di oggi. La cocaina arrivava in Italia grazie alla disponibilità di un elevato numero di autovetture a noleggio (alcune delle quali dotate di doppio fondo), utilizzate in maniera alternata dai diversi trafficanti anche per rendere maggiormente difficoltosa la tracciabilità dei loro movimenti.