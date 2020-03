25.03.2020 h 15:49 commenti

Chiesta la cassa integrazione per 13.680 lavoratori. Oggi chiude il 90 per cento delle aziende manifatturiere

I dati si riferiscono al mese di marzo e vengono aggiornati di ora in ora: sono 1.358 le imprese che hanno fatto richiesta. Trecento, invece, le aziende che hanno chiesto la deroga alla chiusura in quanto parte di filiere strategiche

alessandra agrati

Sono 1.358 le aziende che, dal primo al 25 marzo, hanno chiesto la cassa integrazione per un totale di 13.680 lavoratori coinvolti, numeri che non si erano registrati neppure durante la crisi del 2009. Tutto quetso nel giorno in cui si ferma il 90 per cento delle aziende manifatturiere del distretto, visto che oggi era l'ultimo giorno utile per completare le lavorazioni per le aziende non ritenute strategiche.Tornanfo alla cassa integrazione, secondo la Cgil nel settore della metalmeccanica le imprese che hanno fatto richiesta sono 220 per 1.500 dipendenti, 70 nell'edilizia coinvolgendo 400 lavoratori, 160 nel terziario per 1.700 persone, 14 nella logistica (400 lavoratori) 5 cooperative per 523 addetti. Nel solo settore tessile le richieste di cassa integrazione sono state 439 per un totale di 6.857 dipendenti. Nel lungo elenco vanno anche conteggiate 450 imprese artigiane (2.300 lavoratori dati Ebert) che hanno fatto ricorso alla Fsba il fondo di solidarietà bilaterale, lo scorso anno nello stesso periodo erano 50. In queste attività rientrano estetiste parrucchieri, imprenditori che generalmente non facevano ricorso agli ammortizzatori sociali. Cifre che vengono aggiornate di ora in ora e quindi destinate a salire in modo esponenziale.“Sono dati allarmanti – ha spiegato il segretario generale della Cgil- che coinvolgono tutti i settori. Stiamo lavorando per ottenere pagamenti rapidi altrimenti i lavoratori rischiano di non riscuotere nei tempi previsti, preoccupazione anche per le casse dell'Inps”.Ma intanto con questa sera cala il silenzio sul distretto tessile pratese, scade infatti la proroga concessa dal Governo di 72 ore per mettere in sicurezza gli impianti e spedire gli ultimi ordini.La ripresa delle attività, ad oggi è fissata al 3 aprile, ma tra gli imprenditori c'è la consapevolezza che potrebbe slittare almeno di una settimana, mentre iniziano ad arrivare le prime cancellazioni degli ordini e ad aumentare il timore che si crei un effetto catena di pagamenti mancati. Del resto la stagione primaverile, che sarebbe dovuta arrivare nei negozi in questi giorni è compromessa in modo definitivo.“Il grande rischio che il nostro sistema di produzione sta correndo, oltre a perdere la clientela, è quello di tipo finanziario. Nei prossimi mesi andremo incontro a una grande quantità di insoluti e/o alla cancellazione o forte riduzione degli ordini in corso- spiegapresidente sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord . Se i produttori di tessuti o filato si troveranno, come accadrà certamente a molti, con gravi carenze di liquidità, questa situazione rischia di riversarsi lungo tutta la filiera, con effetti rovinosi soprattutto per le lavorazioni conto terzi."Intanto al Tavolo post-emergenza Covid-19 lanciato una settimana fa da Confindustria Toscana Nord, hanno già aderito 75 aziende “ Fra i primi atti che compiremo - continua Cavicchi- ci sarà sicuramente un incontro con le banche, insieme alle altre associazioni di categoria della moda. In questo periodo di post emergenza sanitaria, dove incontreremo una forte crisi del settore, avremo bisogno di un accesso al credito più semplificato e orientato alla tutela delle aziende inserite in una filiera produttiva”.Se la maggior parte delle imprese ha dovuto chiudere perchè non ritenute essenziali alla filiera c'è anche chi ha chiesto di poter continuare a produrre in deroga al codice Ateco attribuito: da lunedì alla Prefettura sono arrivate circa 300 domande, una media di 100 al giorno, due soltanto richiedono di rimanere aperte in quanto appartenenti alla filiera.