Cresce l'esasperazione tra i commercianti e i residenti della zona tra Chiesanuova, i Ciliani e il Sacro Cuore per la vera e propria escalation di criminalità che ha inaugurato l'anno nuovo. Ad agire, secondo quanto denunciato dalle stesse vittime, sarebbe una banda di giovanissimi che a cadenza praticamente quotidiana prende di mira le auto parcheggite, i negozi e anche le abitazioni.

A farsi portavoce della rabbia dei negozianti della zona è Andrea Pecoraro, titolare della Tabaccheria Pecoraro 1960 di via Ciliani. "Noi abbiamo avuto la sgradita sorpresa la notte tra il 5 e il 6 gennaio - racconta - quando cinque ragazzini, dopo aver rimosso le telecamere di negozi a noi vicini, hanno spaccato la vetrata con un tombino e sono poi scappati con il registratore di cassa, qualche Gratta e vinci e altri generi di Monopolio". Stessa modalità usata per il furto a Pizza Quadra in via Libero Grassi ( LEGGI ), ma anche in un bar gestito da cinesi in via Tirso e in almeno altri due esercizi commerciali. "Senza contare - prosegue Pecoraro - i vetri rotti alle auto in sosta e i furti in casa. Ogni giorno c'è la conta dei danni. Siamo davvero ai limiti della sopportazione".