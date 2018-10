05.10.2018 h 08:50 commenti

Chiedono di provare un paio di scarpe e le rubano, aggredendo i commessi che volevano fermarle: denunciate due donne

Per entrambe l'accusa è di rapina impropria. I fatti risalgono ad agosto ma solo ora i carabinieri sono riusciti ad identificare le due ladre

Con la scusa di provarsi un paio di scarpe, le avevano rubate. Non esitando ad aggredire i commessi del negozio che avevano cercato inutilmente di bloccarle. Per questo motivo due pregiudicate sudamericane sono state denunciate dai carabinieri della Stazione di Carmignano. Il furto di un paio di sneakers è avvenuto in un negozio di Prato e la vicenda risale allo scorso agosto quando le donne erano entrate nel negozio e dopo aver provato un paio di scarpe, le hanno rubate. I commessi se ne sono accorti ed hanno provato a fermarle. Le donne li hanno aggrediti e si sono allontanate facendo poi perdere le proprie tracce nelle vie circostanti.

Approfonditi accertamenti condotti dai militari dell'Arma di Carmignano hanno permesso di risalire alle giovani sudamericane, entrambe già con pregiudizi penali per reati contro il patrimonio. Le due donne sono state quindi denunciate per rapina impropria.



Edizioni locali collegate: Prato Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus