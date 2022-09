15.09.2022 h 16:14 commenti

Chiedono di patteggiare la condanna per tentato omicidio ma il tribunale non ci sta: "Pena non congrua"

Il giudice delle udienze preliminari ha accolto l'opposizione avanzata dagli avvocati di parte civile. Gli imputati hanno chiesto di chiudere il procedimento con 5 anni di reclusione e cinquemila euro di risarcimento ma dopo il diniego dovranno affrontare il processo

Cinque anni di reclusione e cinquemila euro di risarcimento alla vittima. Il giudice delle udienze preliminare del tribunale di Prato non ha ritenuto congruo il patteggiamento proposto (d'accordo la procura) dagli avvocati di due imprenditori cinesi accusati di tentato omicidio per avere pestato a sangue un connazionale di 40 anni, rimasto poi invalido. Il tribunale ha accolto l'opposizione presentata dall'avvocato Tiziano Veltri che, insieme alla collega Stefania Turano, assiste la vittima e i suoi familiari.

I due imputati, difesi dagli avvocati Melissa Stefanacci e Tommaso Magni, dovranno dunque affrontare un processo. L'aggressione – calci e pugni con una forza e una violenza tali che il cinesi finì in terapia intensiva e poi in un centro di riabilitazione – risale al 16 novembre dello scorso anno quando in via dei Fossi, una delle principali strade del Macrolotto 1 interamente occupate dai pronto moda cinesi, un metronotte intervenne a bloccare il pestaggio salvando il quarantenne. I due uomini, ritenuti gli autori dell'aggressione, furono fermati quasi subito e rinchiusi in carcere con la pesante accusa. In un primo momento si parlò della vittima come di un ladro sorpreso a rubare in un pronto moda. Il processo chiarirà il movente di tanta violenza.



Edizioni locali collegate: Prato

