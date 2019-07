29.07.2019 h 17:26 commenti

Chiede un passaggio in auto poi pretende soldi per non danneggiarla: in manette un 31enne

La vittima è riuscita ad avvertire la polizia dopo aver convinto l'aggressore a recarsi a un Postamat per prelevare i 200 euro

Pretendeva 200 euro per non sfasciare l'auto dell'uomo che gli aveva dato un passaggio. Ma alla fine è stato bloccato e arrestato dai poliziotti della Volante, avvertiti proprio dalla vittima. E' successo all'alba di ieri, domenica 28 luglio. Protagonisti un pratese di 41 anni e un 31enne della Guinea. Quest'ultimo irregolare in Italia e con precedenti anche in materia di stupefacenti e attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I due, secondo il racconto della vittima, si sono conosciuti al chiosco della stazione, con l'africano che aveva chiesto un passaggio al pratese. Una volta saliti in auto, però, ecco la richiesta estorsiva: il 41enne avrebbe dovuto pagare 200 euro per evitare danni alla propria auto. Non avendo la disponibilità dei soldi, l'uomo ha convinto il malvivente a recarsi alle Poste di via Martini per prelevare la somma allo sportello automatico. Qui, approfittando di un momento di distrazione dell'altro, il 41enne ha chiamato la polizia e nel giro di poco è intervenuta una Volante, che ha bloccato il guineano ancora all'interno dell'auto. Lo straniero ha opposto resistenza prima di essere arrestato per i reati di tentata estorsione, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale.

Edizioni locali collegate: Prato

