23.10.2019 h 14:32 commenti

Chiede la protezione internazionale ma presenta in questura un passaporto falsificato: arrestato

L'uomo si è presentato all'ufficio immigrazione esibendo il documento che, ad un controllo con le luci ultraviolette, è risultato alterato

È andato all’ufficio immigrazione della questura a chiedere di essere ammesso alla protezione internazionale ma è finito in manette perché ha presentato un passaporto alterato. È successo ieri, martedì 22 ottobre. L’uomo, un pakistano di 23 anni, non ha destato sospetti in un primo momento perché il suo documento non evidenziava particolari segni ma le luci ultraviolette hanno rilevato la falsificazione della pagina contenente i dati personali. Immediato l’arresto.

Edizioni locali collegate: Prato

