Chiede il biglietto ma il passeggero del bus reagisce male, controllore aggredito e ferito

Nuovo episodio di violenza sugli autobus della Cap. E' successo su una Lam costretta a fermare la sua corsa in piazza Mercatale. Sul posto gli agenti della Municipale e i carabinieri. Denunciato un trentenne

Ancora caos sugli autobus. L'ultimo episodio risale alle 18.30 di ieri, giovedì 12 agosto, quando uno dei controllori in servizio sulla Lam è stato aggredito e ferito da un uomo, un egiziano di 30 anni, che viaggiava senza biglietto e senza documenti assieme a due connazionali, anche loro sprovvisti del titolo di viaggio. Il bus si è fermato in piazza Mercatale dove sono intervenuti agenti della polizia municipale e carabinieri. L'egiziano, a sua volta, è rimasto ferito ad una mano. Con lui sono stati fermati anche i due amici. Tutti sono stati presi in consegna dalla Municipale.Il parapiglia è iniziato quando il controllore ha chiesto di vedere il biglietto. Una richiesta a cui il trentenne ha tentato di sottrarsi con forza finendo per aggredire il verificatore che ha riportato ferite ad una gamba. L'uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.Scene, quelle di passeggeri che pretendono di utilizzare gratis il servizio, pressoché quotidiane sugli autobus: numerosi i controllori protagonisti loro malgrado di verifiche dei biglietti finite con minacce, strattoni e anche con vere e proprie aggressioni.