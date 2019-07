06.07.2019 h 11:24 commenti

Chiama il taxi per andare a spacciare davanti ai locali notturni: scoperto e arrestato

I carabinieri hanno scoperto lo stratagemma usato dal pusher. Sequestrata ketamina e marijuana

Faceva al telefono la trattativa con i clienti, poi chiamava un taxi e si faceva portare davanti ai locali notturni, dove consegnava lo stupefacente. L'escamotage non è servito, però, ad uno spacciatore cinese di 33 anni, domiciliato a Prato e ufficialmente disoccupato. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo che da tempo seguivano le sue mosse, compreso lo stratagemma del taxi.

Gli uomini dell’Arma lo hanno bloccato proprio mentre consegnava 15 grammi di ketamina ad un cliente anche lui cinese residente a Prato. I militari si sono poi spostati nella sua abitazione dove sono stati trovati 38 grammi di ketamina, 121 grammi di marijuana, una bilancina di precisione e 700 euro frutto verosimilmente dell’illecita attività.

A seguito di più approfonditi accertamenti è emerso a carico del pusher un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Gorizia a gennaio di quest’anno, per una condanna a 2 anni di reclusione per uso d’atto falso, false attestazioni a e lesioni personali. L’arrestato è stato quindi portato in carcere.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus