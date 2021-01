23.01.2021 h 16:05 commenti

Chiama i carabinieri per essere difesa dall'ex ma in casa ha una serra con la marijuana

La donna ha chiesto aiuto perché l'uomo voleva entrare a tutti i costi. I militari lo hanno arrestato, dopo essere stati aggrediti. L'odore inconfondibile proveniente dall'abitazione ha finito però per mettere nei guai anche lei

I carabinieri sono intervenuti per metterla al sicuro dall'ex compagno, che voleva a tutti i costi entrare in casa e stava accanendosi contro il portone e la sua auto. Una volta arrivati, e portato a termine non senza difficoltà l'intervento, concluso con l'arresto dell'uomo, i militari sono stati attirati però da un inconfondibile odore che proveniva dall'abitazione della donna e hanno scoperto una piccola piantagione casalinga di marijuana.

E' successo stanotte 23 gennaio in via Parrini. E' stata la donna, una italiana di 37 anni, a chiedere l'intervento dei carabinieri. Il suo ex, un 35enne albanese con precedenti, era in strada e voleva a tutti i costi entrare in casa. Non riuscendoci, si accaniva con calci e pugni sia nei confronti del portobne sia dell'auto della 37enne.

Quando è arrivata la pattuglia del Radiomobile, l'uomo si è subito scagliato contro i carabinieri, aggredendoli sia verbalmente sia fisicamente. I militari sono riusciti a neutralizzarlo e lo hanno arrestato con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Mentre verbalizzavano i fatti, però, i carabineri della pattuglia sono stati incuriositi da un particolare odore che proveniva dalla casa della 37enne. Hanno quindi controllato e scoperto una piccola piantagione fai da te di marijuana, con tanto di serra e lampade per riscaldare le piantine. La donna è stata quindi denunciata per produzione e detenzione di sostanza stupefacente.