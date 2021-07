09.07.2021 h 11:17 commenti

Chi tiene comportamenti ecosostenibili avrà lo sconto per i concerti del Settembre

Attraverso l'app greenApes si potranno accumulare anche riduzioni e biglietti omaggio per teatri, musei, cinema

Riduzioni e biglietti omaggio per teatri, musei, cinema e anche per i concerti del settembre pratese grazie alle eco azioni utilizzando la piattaforma greenApes che permette di guadagnare punti con comportamenti ecosostenibili.

L'iniziativa rientra nel progetto Urban Jungle e utilizza l'app che da maggio permette di accumulare punti in “BankoNut”, la moneta virtuale della piattaforma. “I comportamenti ecosostenibili come muoversi in bici e a piedi, acquistare prodotti a Km zero nei negozi e nei mercatini locali – spiega Gregory Eve di greenApes - sono tutti metodi per avere punti per ottenere i premi messi a disposizione da negozi e realtà pratesi. Da oggi a questo lungo elenco si aggiunge anche il settore della cultura.”

Per partecipare è sufficiente scaricare sul proprio telefono la app “greenApes” e selezionare Prato come provincia di residenza.

Si potranno ottenere i punti scansionando i codici mostrati all’ingresso dei musei e degli eventi e anche in sezioni e attività dedicate ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare (come nel caso del Museo del Tessuto). Gli ingressi agli eventi conferiranno 50 punti, che potranno aggiungersi a quelli ottenuti spostandosi a piedi e in bici (2 punti al chilometro), partecipando a sfide educative (100-150 punti), ma anche con azioni di volontariato, economia circolare, consumo locale e condividendo idee e buone pratiche con i concittadini.

Con i punti accumulati potranno richiedere i biglietti omaggio: ad esempio con 500 punti sarà possibile entrare al Museo di Palazzo Pretorio, con 700 punti alla mostre del Museo del Tessuto o con 1.000 punti ottenere ingressi per concerti e spettacoli.

“L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere l’adozione di stili di vita sostenibili in città e ringraziare chi si impegna per un futuro migliore per Prato e per il pianeta - spiega l’assessore alla cultura Simone Mangani - attraverso il coinvolgimento attivo, concreto e quotidiano, dei cittadini che vivono in modo attivo e sostenibile la nostra città e le iniziative del territorio”.







