Una vita passata tra le mura della scuola, il vice preside del Buzzi va in pensione

Leonardo Cherubini si è diplomato in meccanica nel 1975 e dopo una breve parentesi alla Piaggio è tornato in viale della Repubblica prima come insegnante e poi per vent'anni come braccio destro dei dirigenti scolastici che si sono susseguiti negli anni

Cambio della guardia alla vicepresidenza del Buzzi, Carlo Scardazzi dal 1 settembre prende il posto di Leonardo Cherubini che ha retto la carica per 20 anni.

In realtà Cherubini ha passato buona parte della sua vita tra le mura dell'istituto, da studente quando la sede era ancora in piazza Ciardi e poi come insegnante del laboratorio di meccanica e appunto da vicepreside in viale della Repubblica dal 2001. Unica parentesi dal '75 all' '81, quando subito dopo il diploma ha lavorato alla Piaggio. All'inizio degli anni '80, con il preside Miraglino ha iniziato a insegnare e poi è subentrato alla vice presidenza al posto di Petrucci, che tra l'altro era stato un suo insegnante. E' stato una Paglietta ed è iscritto all'associazione ex Allievi del Buzzi.

Cherubini ha mantenuto l'incarico con tutti i dirigenti scolastici che si sono succeduti negli anni Rossi, Serniotti e Marinelli, e ha sempre gestito l'istituto dal punto di vista della didattica “con una visione manageriale, ma con l'attenzione del sarto di bottega”. Nella lunga carriera ha fronteggiato tante emergenze, tra cui la gestione della maturità a giugno 2010 quando improvvisamente la vigilia della prima prova dell'esame di Stato è morto il preside Rossi. La porta della sua stanza è sempre stata aperta ai colleghi e ai ragazzi, che conosceva uno per uno.

