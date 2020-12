15.12.2020 h 17:10 commenti

Check-up dei ponti, la Provincia monitora quelli della provinciale 325

Per tre strutture, due nel Comune di Vernio e una in quella di Vaiano, i tecnici stanno preparando alcuni progetti per apportare delle migliorie anche dal punto di vista della sicurezza

Procede il lavoro di monitoraggio preventivo della Provincia di Prato sullo stato di salute dei ponti che si trovano sulle strade di propria competenza. In questa fase il lavoro dei tecnici provinciali, a seguito del percorso di osservazione e verifica richiesto dalla Regione Toscana e avviato in collaborazione con Upi, Anci, le Università di Pisa e Firenze e con la Federazione degli Ingegneri della Toscana, si sta concentrando sulla stesura delle varie alternative progettuali volte ad apportare migliorie su tre infrastrutture che si trovano sulla Sr 325.

Si tratta di due ponti situati del comune di Vernio e uno nel comune di Vaiano, che, proprio grazie ai finanziamenti regionali, potranno beneficiare di interventi appositi ed essere oggetto di opere di miglioramento ed eventuali opere di ripristino di varia natura, garantendo così una maggior sicurezza.

Il prossimo passaggio sarà la stesura della progettazione definitiva ed esecutiva e poi l’avvio dei lavori.

“Abbiamo messo una vera e propria lente di ingrandimento sulle infrastrutture – spiega il presidente della Provincia Francesco Puggelli -. I nostri tecnici hanno avviato una minuziosa indagine che è partita grazie al progetto avviato dalla Regione, che mira a monitorare in via preventiva i ponti delle strade toscane. E’ un lavoro che ci permette non solo di tenere continuamente sotto controllo le infrastrutture, ma di intervenire andando ad ammodernare i nostri ponti, evidenziando anche eventuali possibili criticità. Lo spirito è proprio quello di agire prima che si verifichi un possibile danno, pianificando e progettando l’ammodernamento nel migliore dei modi”.



