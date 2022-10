17.10.2022 h 14:58 commenti

Charity Market, mercatino dell'usato firmato a sostegno di Ami

L'obiettivo dell'iniziativa è anche di poter dare una seconda vita ad un abito o ad un accessorio che per vari motivi non viene più utilizzato, acquistandolo ad un prezzo accessibile

Un mercatino benefico di abiti e accessori firmati in ottime condizioni, da donna, uomo e bambino per sostenere i progetti dell'associazione Ami, ma anche l'economia circolare.

L'appuntamento è per sabato 22 e domenica 23 ottobre, dalle 10 alle 18 con Charity Market organizzato dalla Fondazione Ami Prato e la Comunità Cinese nei locali della provincia in via Ricasoli. L'obiettivo dell'iniziativa è anche di poter dare una seconda vita ad un abito o ad un accessorio (per donare i capi contattare il numero 349 4734089 – 335 7023143) che per vari motivi non viene più utilizzato, acquistandolo ad un prezzo accessibile.

"Ancora una volta la Fondazione Ami mette in campo una bella iniziativa a sostegno dei bambini e delle loro mamme - afferma il Presidente della Provincia Francesco Puggelli – e la Comunità cinese dimostra nuovamente di essere una parte integrante, ed attiva, del nostro territorio. Oggi lavorare per un’economia circolare è un passaggio fondamentale perché lo sviluppo economico e la tutela ambientale riescano ad andare di pari passo”.