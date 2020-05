25.05.2020 h 15:11 commenti

Cgil, Cisl e Uil: "Rinviare la scadenza per il pagamento dell'acconto Imu"

La richiesta è stata presentata a Matteo Biffoni nella sua veste di presidente di Anci Toscana e al presidente regionali di Upi. I segretari regionali delle tre sigle sindacali chiedono di posticipare il termine oppure di non applicare sanzioni e interessi sulle dichiarazioni presentate in ritardo

“Posticipare la scadenza del 16 giugno per il pagamento dell'acconto Imu 2020 almeno al 31 luglio o, in alternativa, non sanzionare e non calcolare gli interessi per le dichiarazioni presentate in ritardo”. E' la richiesta che Cgil, Cisl e Uil hanno presentato al sindaco di Prato Matteo Biffoni nella sua qualità di presidente di Anci Toscana. Stessa richiesta inviata anche al presidente dell'Upi Toscana, Luca Manesini.

I segretari dei tre sindacati fanno riferimento alla “situazione di straordinaria gravità, anche economica, determinata dalla pandemia Coronavirus e le conseguenti difficoltà che potrebbero incontrare molti contribuenti a rispettare la tempistica in questione”. I sindacati ricordano che la legge di bilancio 2020 prevede che “i Comuni possono con proprio regolamento stabilire differimenti di termini per i versamenti in presenza di situazioni particolari”.

Secondo Cgil, Cisl e Uil “la decisione finale sul tema posto è dunque prerogativa dei singoli Comuni che potranno scegliere se mantenere la scadenza del 16 giugno a prescindere, oppure adottare una soluzione che tenga conto della fase emergenziale che, purtroppo, ha duramente colpito anche il nostro territorio, posticipando il termine almeno al 31 luglio.



