Cgfs srl in liquidazione, il Comune dovrà pagare un conto di oltre 426mila euro

E' la richiesta che la società ha fatto in base a una clausola del contratto di gestione con l'amministrazione comunale. Se accolta coprirà buona parte della perdita di esercizio 2018 pari a 434mila euro



La richiesta si basa sull'articolo 24 del contratto di appalto con il Comune che prevede l'intervento delle casse comunali nel caso di "aumento degli oneri gestionali non dipendenti da fatti o comportamenti imputabili al gestore". In particolare la revisione delle condizioni finanziarie prevede che l'aumento sia almeno pari al 10% rispetto all'anno precedente e che l'ammontare sia pari alla differenza tra il reale aumento e il 10% che "si intende a carico della gestione".

Secondo i vertici del Cgfs srl che oggi, 4 settembre, con i contabili hanno incontrato la stampa per una sorta di "operazione trasparenza" sui conti della società, ricorrono tutti tutti gli estremi per applicare questa clausola. La richiesta è stata presentata lo scorso 26 marzo, quasi cinque mesi prima della messa in liquidazione della srl, che, lo ricordiamo, ha come socio unico il Cgfs asd (partecipato a sua volta da tutti Comuni del pratese eccetto Cantagallo), Uisp, Csi e Acsi. La somma richiesta è frutto di un calcolo sui maggiori costi sostenuti nel 2016, nel 2017 e nel 2018 a causa di aumento del costo delle utenze, dei rinnovi contrattuali dei dipendenti e della manutenzione ordinaria che si fa sempre più pesante per il mancato avvio da parte del Comune del piano di investimenti sulle piscine. Sul 2018 pesano anche i 76mila euro di crediti verso la Water Polo che ormai sono inesigibili per il fallimento della società. In quest'anno il gas è costato 51mila euro in più, l'acqua 21mila in più e la manutenzione 35mila euro in più. Se si sommano queste voci si arriva e si supera la differenza con la perdita del 2017 (290mila euro). "Questo a dimostrazione che non si tratta di mala gestione - ribadisce il presidente Francesco Panzera, ora liquidatore della società".



Se il Comune accoglierà la richiesta del Cgfs srl, sarà necessario effettuare una variazione di bilancio a novembre. Con quei soldi la società si metterebbe in pari con Publiacqua, Enel e Estra, il Tfr dei dipendenti e i manutentori. Il resto dovrebbe arrivare dagli incassi del 2019. Se avanzasse qualcosa finirebbe nelle casse del socio unico, il Cgfs asd, che nel 2016 e nel 2017 ha coperto le falle della srl con finanziamenti infruttiferi che hanno portato all'azzeramento del tesoretto e all'erosione del capitale sociale tanto da costringere i soci a dire no al pagamento anche della perdita del 2018.

Era possibile sventolare bandiera bianca prima di aprire un buco così grande? "Non ci potevamo fermare - continua Panzera - intanto perchè saremmo stati inadempienti rispetto al contratto di appalto e poi perchè avremmo tolto ai cittadini un servizio". E poi, come siamo arrivati a questo punto? Il "peccato originale" affonda le sue radici nella gara del Comune per trovare il gestore delle piscine. I costi previsti sono stati sottovalutati (forse per non rendere l'appalto troppo appetibile per il privato "puro" con il rischio di affidare a non pratesi il servizio); stessa sorte per il corrispettivo annuale che il Comune dà al gestore su cui i partecipanti dovevano fare offerte al ribasso valutate dal Comune al pari dell'offerta tecnica. Il Cgfs ha vinto con un ribasso di ben il 26% che tradotto significa 30mila euro mese. Poi ci sono le tariffe comunali per l'uso delle piscine che sono ampiamente fuori mercato e, a ragion veduta, lontane dalla copertura dei costi, in certi casi assurde. Una corsia infatti, ha la stessa tariffa oraria tanto a Mezzana che in via Roma dove la lunghezza è doppia.

Per riassumere un complesso intreccio di "dare e avere", possiamo dire che ora il Comune si trova a pagare cifre che "ha risparmiato" in questi anni con corrispettivo e tariffe bassi con l'unica differenza che in parte sarà la collettività a farsene carico e non gli utilizzatori del servizio. Qualcosa di cui l'amministrazione comunale dovrà tenere conto nella nuova gara d'appalto che sarà pubblicata nelle prossime settimane con clausola di salvaguardia per i 35 dipendenti del Cgfs srl e a cui le realtà sportive pratesi dovrebbero partecipare riunendosi in una nuova forma societaria, probabilmente un'Ati.

Gli ultimi chiarimenti riguardano il costo del personale, che secondo molti addetti ai lavori sarebbe il vero problema, e alcuni nuovi servizi come il Nuoto Pinnato: "Usiamo il personale che richiede la legge per coprire archi orari ampissimi che vanno dalla mattina alla sera. Non usiamo il personale dell'Asd fatta eccezione per un caso che riguarda il nuoto Pinnato. - spiega Panzera - E a tal proposito ci tengo a dire che è un'attività molto richiesta e molto redditizia che garantisce entrate per 290 mila euro di cui la metà sono guadagno. Siamo stufi di sentir parlare a vanvera".



Eleonora Barbieri