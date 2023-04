13.04.2023 h 14:25 commenti

Cesvot premia sei progetti per favorire il cambio generazionale nel Terzo settore

Trentamila euro con il bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire", che vede anche la partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Ecco i progetti vincitori

Il problema del cambio generazionale impatta anche sul mondo del volontariato e così, per avvicinare ii giovani al terzo settore, il Cesvot ha promosso il bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire", giunto alla sua quarta edizione che a Prato ha premiato sei progetti per un totale di 30mila euro, di cui 10 mila messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Una giuria ha selezioni i nove progetti presentati dalle associazioni, con l'obiettivo di qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

“La grande partecipazione al bando - afferma Luigi Paccosi presidente di Cesvot- conferma la vitalità del tessuto associativo del territorio, il crescente coinvolgimento dei giovani nel mondo del volontariato e la voglia di ripartenza del Terzo settore. Abbiamo dovuto fare una selezione e abbiamo premiato anche realtà della val di Bisenzio consapevoli che anche con l'associazionismo i giovani coltivano il legame con il loro territorio".

Il mondo del volontariato rappresentato dal Cesvot sul territorio provinciale conta 600 associazioni che si stanno preparando ad affrontare la grande sfida della riforma che prevede anche la partecipazione ai tavoli per la coprogettazione insieme alle amministrazioni.

In quest'ottica la formazione, ma soprattutto le nuove generazioni giocano un ruolo fondamentale. " Per il secondo anno consecutivo - ha sottolineato Diana Toccafondi presidentessa della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato - abbiamo partecipato a questo bando sottolineando, ancora una volta, come i giovani siano fra le nostre priorità".

Il bando è realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale

"Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione a Cesvot e alla Regione Toscana per la realizzazione e il finanziamento di questo bando che premia i 6 progetti della nostra aerea legati al terzo settore - commenta il vice sindaco di Prato Simone Faggi - Attraverso il loro impegno in questi progetti i nostri ragazzi avranno l’opportunità di acquisire ulteriori conoscenze"

Ecco i progetti vincitori

“Volidivolontariato, Sbocciano I Giovani”, ente capofila Associazione Don Lorenzo Milani Onlus, enti gruppo proponente Associazione Auser Vaiano La Sartoria Aps, Associazione Per L'Invecchiamento Attivo Ets, partner Agesci Gruppo Vaiano 1, Comune Di Vaiano, Eccetera Odv, Fondazione C.D.S.E., Istituto Comprensivo Statale Lorenzo Bartolini. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“PET House: compagni a 4 zampe”, ente capofila Animal House Aps, enti gruppo proponente Apb - Associazione A Passeggio Nel Bosco Odv, Diapsigra Odv, partner Anffas Onlus Di Prato, Associazione Asd Cavalli E Carrozze, Azienda Agricola Santamaria Di Niccolo Fiasci, Azienda Usl Toscana Centro, Comune di Prato, I Numeri Sette Più Tre Società Cooperativa Sociale Onlus, Istituto Comprensivo Gb Mazzoni, Istituto Comprensivo Statale "Filippino Lippi". Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 4.800 euro.

“No Gap 2023. Nuove Generazioni Attive e Partecipi”, ente capofila Associazione Arci Comitato Territoriale Prato Aps, ente proponente Arci Solidarietà Prato Odv, partner Associazione Baobab Nano Onlus, Circolo Ricreativo Costa Azzurra, Circolo Ricreativo Culturale Paperino, Circolo Ricreativo Q. Martini. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Bevo, Ballo, Sballo e Covid 19: la promozione della salute fra i giovani in questi anni difficili”, ente capofila Acat Pratese Club Alcologici Territoriali, enti gruppo proponente Pangea Odv, Polisportiva Aurora Aps, partner Associazione Il campo di Booz, Istituto superiore C. Livi, L'Isola che non c'è. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 4.960 euro.

“Usciamo allo scoperto II edizione”, ente capofila Associazione Cieli aperti Aps, ente proponente Associazione Polis Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“#Nonhomai”, ente capofila Centro solidarietà Prato Aps, ente proponente Uisp Comitato Territoriale Prato Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.