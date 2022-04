25.04.2022 h 16:22 commenti

Cesvot premia i giovani volontari del Terzo Settore con 30mila euro

Sei i progetti delle associazioni pratesi che saranno finanziati dal bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”

Trentamila euro di finanziamenti per i 6 progetti dell'area di Prato vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio civile universale, con il contributo delle 11 fondazioni bancarie della Toscana. La premiazione si è svolta nel salone consiliare del Comune. “Siamo felici – dichiara Luisa Peris, presidente Delegazione Cesvot Prato – di una così ricca partecipazione al bando: il tessuto associativo pratese si conferma molto attivo e attento. E' facendo rete che possiamo portare avanti il welfare di comunità. Ringrazio tutti i partecipanti”.

Il bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

“Il terzo settore - dice il sindaco di Prato Matteo Biffoni - è fondamentale per la vita delle nostre comunità: a Prato abbiamo un terreno estremamente fertile per nuove proposte e una viva partecipazione da parte dei giovani. Grazie a questo bando molte idee si concretizzeranno, realizzando nuovi progetti in sinergia tra diverse realtà del territorio. Da sindaco colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta il mondo del terzo settore, i professionisti, i tanti volontari e soprattutto i giovani che con il proprio impegno danno gambe alle idee”.

Sei i progetti vincitori per un contributo di 5mila euro ciascuno. Il primo è “Occhio stasera cucino io!”, capofila Unione Italiana Ciechi - sezione provinciale di Prato, proponente Arcantarte Aps, partner associazione Cuochi Prato, Istituto superiore professionale per i servizi commerciali e turistici Francesco Datini. Il secondo è “Connessi! Giovani volontari alla ricerca di memoria e solidarietà, capofila associazione Don Lorenzo Milani Onlus, proponente Auser Vaiano La Sartoria Aps- associazione per l'invecchiamento attivo, partner Agesci Vaiano 1, a associazione Eccetera, Comune di Vaiano, Fondazione Cdse, Istituto Comprensivo Statale Lorenzo Bartolini. Il terzo è “Io, disabile, la mia vita, tu!”, capofila Aias - associazione Italiana Assistenza Spastici, proponente associazione Radio Canale 7 Aps, partner associazione Arci Ragazzi Prato. Il quarto è No Gap. Nuove Generazioni Attive e Partecipi, capofila Arci - Comitato territoriale di Prato, proponente associazione Baobab Nano Onlus, partner Arci Solidarietà Prato, associazione Comitato Promotore Casa del Cinema, Left Lab - Casa del Popolo Orsetti – Aps. Il quinto è “All'insolito posto… dove le querce fanno i limoni. Festival della Follia 2022 – Il protagonismo dei giovani per promuovere salute mentale e stili di vita sani”, capofila associazione Pangea Onlus, gruppo proponente Acat Pratese club alcolgici territoriali, associazione Polisportiva Aurora Aps, Diapsigra - sssociazione Difesa Malati Psichici gravi di Prato, partner Amatori rugby junior Prato ads, Associazione Il campo di Booz, associazione terra di mezzo Prato, associazione Marco Messeri Ets odv, Azienda Usl Toscana Centro, Istituto superiore Livi, Sds Società della Salute di Prato. Sesto progetto vincitore è “Usciamo allo scoperto!”, capofila associazione Cieli Aperti Onlus, proponente associazione Polis.

Alla premiazione ha partecipato anche Bernard Dika, consigliere per l'innovazione e le politiche giovanili del presidente della Giunta regionale: “La Regione Toscana - ha detto - con le opportunità del progetto Giovanisì combatte la frustrante sensazione di non poter far nulla per cambiare le cose. Le risorse del bando “Siete Presente” pongono noi giovani non più oggetto della discussione ma soggetto attivo che decide e guida il cambiamento nelle comunità, rendendo con le azioni dell’oggi meno incerto il domani. Grazie al terzo settore il nostro impegno sociale va oltre il bando e diventa un modello di vita, di cittadinanza attiva”.

Per Fondazione Cassa di Risparmio di Prato c’era il vicepresidente Stefano Betti: “Abbiamo sostenuto e contribuito con grande convinzione al bando “Siete presente” in primo luogo perché i giovani, la loro crescita e la loro affermazione come persone, costituiscono per noi una vera e importante priorità e in secondo luogo perché questo progetto si è dimostrato in grado di mettere in rete soggetti diversi, che fanno riferimento al prezioso mondo dell’associazionismo e del volontariato, valorizzando il loro potenziale di creatività e solidarietà nella realizzazione di iniziative di grande rilevanza sociale. Siamo davvero fieri dei risultati e ci complimentiamo con chi è stato selezionato”.



