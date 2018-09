03.09.2018 h 16:44 commenti

Cessione Prato, il procuratore sente il vicesindaco Faggi come teste. Toccafondi: "Dopo il Tar, porterò prove e testimoni"

Nel giorno dello sfratto dell'Ac Prato dallo stadio Lungobisenzio, novità anche sul fronte dell'inchiesta legata alla mancata vendita della società biancazzurra

nadia tarantino

Non si è fatto vedere e non ha mandato nessuno dei suoi collaboratori a vedere. Paolo Toccafondi, patron del Prato, è rimasto fuori dalla scena dello sfratto della sua società dallo stadio Lungobisenzio ( LEGGI ). Oggi, lunedì 3 settembre, mentre l'amministrazione comunale si riprendeva l'impianto sportivo con tanto di polizia municipale e fabbri con le cassette degli attrezzi per forzare e sostituire le serrature, lui ha preferito stare lontano dalla stadio. Parco nel rilasciare dichiarazioni, si lascia andare a pochissimi commenti. Il primo sullo sgombero: “Non parlo per rispetto alla magistratura a cui ho presentato una denuncia per abuso d'ufficio – ha detto – non intendo dire niente su quanto è successo stamani”. Il secondo sulla vicenda nel suo complesso, sulla vendita dell'Ac Prato che non c'è mai stata, sulle accuse del sindaco di aver portato avanti una trattativa “poco chiara”: “Aspetto che si esprima il Tar poi, che vada in un modo oppure in un altro, farò definitiva chiarezza su tutte le bugie che sono state dette e lo farò con testimoni e con prove”.La storia giudiziaria, seguita in prima persona dal procuratore Giuseppe Nicolosi che ha passato il mese di agosto a studiare le carte e a mettere in ordine i tasselli di una storia scandita da numerosi passaggi e da qualche colpo di scena, nasce sulle accuse incrociate di Paolo Toccafondi e del sindaco Matteo Biffoni che, nel suo esposto, ipotizza la tentata truffa ai danni del Comune. Ipotesi non meno forte dell'abuso d'ufficio a dimostrazione che, da una parte e dall'altra, di carte da giocare ce ne sono eccome. Intanto il vicesindaco Simone Faggi per la seconda volta è stato convocato e sentito come persona informata sui fatti; la prima volta il procuratore Nicolosi delegò la polizia giudiziaria, questa volta ha voluto essere lui a fare le domande. Un segnale da interpretare.