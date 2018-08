28.08.2018 h 17:17 commenti

Cessione Prato e revoca stadio, dirigenti comunali sentiti in procura come persone informate sui fatti

Il procuratore Nicolosi e il sostituto Mocetti hanno sentito oggi il capo di Gabinetto del sindaco e il dirigente allo Sport. I due funzionari sono stati chiamati a riferire i fatti a loro conoscenza relativamente alla vicenda della cessione (mancata) dell'Ac Prato e della revoca della disponibilità del Lungobisenzio

Altri due testimoni in procura nell'ambito dell'inchiesta sulla cessione dell'Ac Prato – avviata ma mai concretizzata – e sulla lite con il Comune che ha revocato la disponibilità dello stadio alla società di Paolo Toccafondi. Oggi, martedì 28 agosto, il procuratore Giuseppe Nicolosi e il sostituto Gianpaolo Mocetti hanno sentito come persone informate sui fatti il capo di Gabinetto del sindaco, Massimo Nutini, e la dirigente allo Sport, Donatella Palmieri. Nei giorni scorsi era toccato al vicesindaco e assessore allo Sport Simone Faggi. I due funzionari sono stati chiamati a riferire sulla complessa vicenda che si è trascinata per settimane partendo da inizio maggio, da quando cioè Toccafondi ha comunicato al sindaco l'intenzione di vendere il Prato rinunciando contemporaneamente all'aggiudicazione del Lungobisenzio, fino ad arrivare a metà luglio quando la trattativa per la cessione si è arenata e il sindaco Biffoni, convinto di essere davanti ad una situazione poco chiara, ha revocato la disponibilità dell'impianto sportivo bloccando di fatto l'accesso al ripescaggio in serie C. Nutini e Palmieri, che nel corso dei mesi hanno seguito da vicino l'evolversi della vicenda, hanno fornito la loro versione che è andata ad aggiungersi a tutti gli altri accertamenti e riscontri ordinati, e in gran parte già completati, dal procuratore Nicolosi sulla cui scrivania sono arrivate a inizio agosto le accuse incrociate del sindaco Biffoni che ha presentato un esposto nel quale ipotizza la tentata truffa ai danni del Comune e del patron Paolo Toccafondi che ha depositato una denuncia contro l'amministrazione. Non è solo una guerra di carte che si combatte nelle stanze della procura quella tra il sindaco e il patron del Prato: a giorni il Comune si presenterà ai cancelli dello stadio con la forza pubblica per cacciare la società che, lo scorso 20 agosto, non ne ha voluto sapere di lasciare il Lungobisenzio così come gli era stato chiesto al culmine della lite. Come finirà la vicenda giudiziaria non si sa ancora, ma è certo che lo stadio di via Firenze – Tar permettendo – non sarà più il terreno di casa del Prato perché il Comune è deciso a riprenderselo in tutti i modi e per questo sta definendo l'ordine di sgombero da mettere in atto prima possibile, forse già nella prima settimana di settembre.