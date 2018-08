24.08.2018 h 08:44 commenti

Cessione Prato e revoca dello stadio, striscioni di solidarietà al sindaco davanti al Lungobisenzio

"Matteo non mollare dispiace solo per il cane" è una delle scritte lasciate la notte scorsa davanti allo stadio per esprimere appoggio a Biffoni che da settimane è ai ferri corti con il patron dell'Ac Prato Toccafondi dopo l'impegno mancato a vendere la società. Un altro striscione è stato lasciato nei pressi di Ponte Petrino

Frasi esplicite pro sindaco e contro Toccafondi protagonisti di una vicenda approdata sulla scrivania del procuratore Giuseppe Nicolosi che, oltre all'esposto del Comune, ha ricevuto la denuncia presentata da Toccafondi. Accuse incrociate sulle quali sono in corso le indagini: da una parte il sindaco che si sente truffato dall'impegno mai realizzato dalla proprietà a vendere il Prato, dall'altra la proprietà che vuol capire se il Comune poteva – come ha fatto – riprendersi lo stadio (mossa che è costata alla società il ripescaggio in serie C). Le conclusioni della procura potrebbero arrivare a giorni. Intanto è stato sentito come persona informata sui fatti il vicesindaco e assessore allo Sport Simone Faggi mentre due dirigenti del Comune sono stati convocati per riferire quanto è a loro conoscenza.

Striscioni sono stati lasciati la notte di venerdì 24 agosto davanti allo stadio Lungobisenzio e sulla rotonda di Ponte Petrino. Tutti a sostegno del sindaco Matteo Biffoni, gli striscioni fanno riferimento al braccio di ferro con il patron del Prato Paolo Toccafondi dopo la lunga trattativa per la cessione dell'Ac Prato che non si è conclusa spingendo l'amministrazione comunale a chiudere i rapporti, a “sfrattare” la società dallo stadio e a presentare un esposto in procura ipotizzando la tentata truffa. Una storia che si trascina da settimane: tante le puntate, tanti i colpi di scena fino alla lite. L'ultimo capitolo risale al 20 agosto quando il Comune si è presentato a riprendersi l'impianto sportivo ma Toccafondi ha rifiutato di consegnare le chiavi. Sugli striscioni si legge: “Matteo non mollare, dispiace solo per il cane” e per cane si intende il molosso che Paolo Toccafondi tiene a guardia del Lungobisenzio in un recinto dentro lo stadio, e ancora “Con Matteo fino all'inferno per tutti gli altri odio eterno, avanti tutta sindaco”.