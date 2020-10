30.10.2020 h 18:02 commenti

Cervo ferito dall'attacco di un lupo va a morire dentro il cimitero

La carcassa dell'animale è stata trovata all'interno dl camposanto di Santa Lucia in via delle Sacca. E' stata rimossa da Alia insieme ai volontari della Vab

Un cervo gravemente ferito, presumibilmente dopo essere stato attaccato da un lupo o da un altro predatore, si è rifugiato nel cimitero di Santa Lucia in via delle Sacca, dove purtroppo è morto. A ritrovarlo, oggi 30 ottobre, è stato il personale dei servizi cimiteriali che hanno scoperto l'animale riverso su alcune tombe. Sul posto è immediatamente intervenuta Alia insieme ai volontari della Vab che, a tempo di record, hanno consentito la rimozione della pesante carcassa e la pulizia dell'area. Un lavoro svolto nel più breve tempo possibile in un periodo nel quale i cimiteri sono più frequentati per l'avvicinarsi del giorno della commemorazione dei defunti.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus