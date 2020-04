08.04.2020 h 19:29 commenti

Motociclista fu travolto da un cervo, ora viene risarcito dalla Provincia condannata in contumacia

L’incidente risale al luglio del 2015 ed è avvenuto a Bagnolo. Pasticcio dell’ente sul protocollo dell’atto di citazione in giudizio e salta la comunicazione all’assicurazione

Nel luglio del 2015 un motociclista fu travolto da un cervo mentre percorreva via Montalese nella zona del Parugiano a Bagnolo nel Comune di Montemurlo causandone la caduta e danni al mezzo. Danni per cui è stata ritenuta responsabile la Provincia di Prato secondo una recente sentenza che condanna l'ente in contumacia a versare quasi 27mila euro a titolo di risarcimento, comprese le spese legali. Soldi che la Provincia ha impegnato con il riconoscimento del debito fuori bilancio approvato dall'ultimo consiglio provinciale.

Ricostruiamo i fatti. Dopo l’incidente, il motociclista ha presentato richiesta di risarcimento danni al ministero delle politiche agricole e forestali, alla Regione, alla Provincia e anche al Comune di Montemurlo. Richiesta che è stata passata alla compagnia assicurativa.

Nessuno di questi enti si è fatto vivo e di conseguenza la questione si è tradotta in una causa civile citando in giudizio tutti.

Il ministero è stato escluso per rinuncia dello stesso motociclista. Il Tribunale pratese ha poi sollevato da ogni responsabilità la Regione perché all’epoca non aveva competenza sui sinistri da fauna selvatica e il Comune di Montemurlo perché non proprietario di quel tratto di strada. Entrambi gli aspetti facevano invece capo alla Provincia che è quindi stata condannata. Il motociclista riceverà quindi 18.800 euro per i danni non patrimoniali, poco più di 70 euro per le spese mediche, 720 più iva per i danni al veicolo, oltre 6.400 euro per le spese legali, altre 600 per il consulente tecnico d’ufficio che ha svolto la ctu sulla dinamica dell’incidente e infine 707 euro per i danni riportati personalmente dal motociclista. Totale quasi 27mila euro.

La Provincia è stata condannata in contumacia. Ha scoperto il tutto solo quando il legale del motociclista, l'avvocato Sabato Alfieri, ha inviato la notifica della sentenza. Come è possibile una tale svista? Nell’atto approvato dal Consiglio si legge che è “occorso un errore di visualizzazione del sistema di protocollo informatico dell’atto di citazione”. Per cui la Provincia non ha espressamente chiesto alla propria compagnia assicurativa di procedere alla designazione del legale per la difesa in giudizio e la stessa compagnia non ha provveduto autonomamente. Per tutelarsi la Provincia ha chiesto alla compagnia alla designazione del legale per la difesa dell’ente nel giudizio di appello ribadendo l’obbligo della compagnia di tenere fuori la Provincia da ogni richiesta risarcitoria. Vedremo chi la spunterà.

L'avvocato Alfieri ci tiene a sottolineare che la sentenza del Tribunale di Prato ha espresso un importante principio di diritto sostenuto dalla difesa sin dall'inizio: "Appare evidente che la situazione di oggettivo pericolo per il reiterato integrarsi di sinistri riferibili al passaggio di animali sulla sede stradale evidenzia l'insufficienza delle misure di pericolo approntate nonchè la negligenza nel tenere la strada priva di idonea illuminazione e senza l'apposizione di strumenti atti ad evitare il passaggio sulla sede stradale di animali provenienti dai lati di essa".

