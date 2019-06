27.06.2019 h 17:20 commenti

Certificazione di sostenibilità per il mohair: tracciabilità totale dal benessere dell'animale alla produzione

L'annuncio dato nel corso del convegno organizzato dalla sezione moda di Confindustria Toscana Nord nell'ambito di Pitti filati. Cavicchi: "Coinvolte tutte le aziende della filiera produttiva"

Entro l'anno verranno definitivi i parametri di certificazione del mohair che interesserà l'intera filiera del processo produttivo e garantirà di conoscere il tracciato di un sistema di produzione in grado di rispettare parametri di sostenibilità e di sicurezza.

Lo ha annunciato Hanna Denes di Textile Exchange al termine del convegno convegno internazionale "Traceability for the sustainability of the wool: the example of mohair and recycled textiles", organizzato dalla sezione moda di Confindustria Toscana Nord, insieme a Textile Exchange, Mohair South Africa e Icea, nell'ambito di Pitti Filati.

"Il principio di una moda sostenibile - ha dichiarato Andrea Cavicchi, presidente della Sezione Moda di Confindustria Toscana Nord - non può che essere strettamente legato alla tracciabilità del prodotto e del processo produttivo. Il tema si affronta solo attraverso l'impegno corale di tutti i soggetti coinvolti, affinché gli strumenti di certificazione siano messi a punto insieme a tutte le aziende della filiera produttiva. Ovvero, partendo dalla produzione della materia prima e dal benessere degli animali nelle fattorie, controllando tutte le fasi di produzione del tessuto e del filato fino alla realizzazione del capo. Solo così sarà possibile garantire al mercato e ai consumatori una piena sostenibilità del prodotto e del processo produttivo".

Nel corso dei lavori sono stati presentati gli aggiornamenti sugli standard di certificazione del benessere animale per le fibre di lana e mohair ed è stato fatto un quadro sullo stato attuale dell'intero sistema.