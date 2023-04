28.04.2023 h 07:39 commenti

Cerimonia di inaugurazione per il “ponte dell’amicizia”, la passerella ciclo pedonale tra Montemurlo e Montale

L’appuntamento è per domani alle 11 in via Tagliamento con il taglio del nastro a cui prenderanno parte i sindaci Simone Calamai e Ferdinando Betti

Domani, sabato 29 aprile alle 11, sarà inaugurato il “ponte dell’amicizia”. E' questo il nome che le amministrazioni comunali di Montemurlo e Montale hanno voluto dare alla passerella ciclo pedonale che unisce i due Comuni sulle sponde del torrente Agna in zona Bicchieraia. La realizzazione del ponte, costruito in legno lamellare, è una delle azioni contenute nel grande progetto di riqualificazione urbana del Piu M+M, Montemurlo Piu Montale. La passerella mette in collegamento diretto i due Comuni attraverso la via Tagliamento a Montemurlo e via Giordano Bruno a Montale. Un momento ufficiale, attraverso il taglio del nastro e la posa della targa alla presenza del sindaco di Montemurlo, Simone Calamai e di quello di Montale, Ferdinando Betti, per celebrare la concretizzazione di un’opera che unisce ancor più due realtà vicine.

Il ponte pedonale è sempre molto frequentato da camminatori, ciclisti e dai pellegrini che percorrono il Cammino di San Jacopo in Toscana. Dopo la posa della passerella a fine 2021, i Comuni hanno realizzato le rampe d’accesso che collegano il ponte alle piste ciclo pedonali e da qualche tempo è pienamente percorribile.

"Il ponte rappresenta simbolicamente l’unione tra le comunità di Montemurlo e Montale che insieme hanno promosso e portato a termine il grande progetto di rigenerazione urbana “Piu M+M”, di cui questa passerella rappresenta uno dei tanti importanti interventi realizzati. - sottolinea il sindaco Simone Calamai- Con il sindaco di Montale, Ferdinando Betti, ci tenevamo a promuovere un momento ufficiale d'inaugurazione e intitolazione del ponte, che unisce ancor più le nostre due realtà e promuove un tipo di mobilità dolce in una zona molto bella dei nostri territori, quella lungo il torrente Agna".

La realizzazione e posa del ponte ha avuto un costo complessivo di 200 mila euro (opere in muratura e realizzazione della passerella in legno lamellare). Insieme alla passerella sono stati realizzati un nuovo tratto di percorso ciclo-pedonale tra via Tagliamento a Montemurlo e via Giordano Bruno a Montale, superando un dislivello di circa 1,40 metri (i due tratti hanno la lunghezza di 80 metri nel Comune di Montemurlo e 30 metri nel Comune di Montale). Il ponte pedonale consente di mettere in collegamento i percorsi pedonali che già esistono sul territorio, creando un vero e proprio anello di piste ciclabili. L’inaugurazione è aperta a tutti i cittadini di Montemurlo e Montale e alle associazioni dei due territori.