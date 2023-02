10.02.2023 h 16:36 commenti

Cercasi quarantacinque opere di Piero Arrighini

Sono quadri che ritraggono paesaggi della Val di Bisenzio e il Cdse vorrebbe esporli in occasione della mostra per il decennale della morte dell'artista. Le opere, a differenze di tutte le altre, non appartengono all'astrattismo

Cercasi quadri di Piero Arrighini che documentano i luoghi più belli della Valle del Bisenzio, in un reticolo di percorsi storici e culturali. Sono 45 le opere che mancano all'appello, catalogate nelle guide “Val di Bisenzio un paesaggio per Vivere” Edizioni Becocci e esposte nel 1981 di una mostra nel salone consiliare del Comune di Vaiano.

La richiesta è del Cdse che, insieme alla famiglia dell' artista, sta allestendo una mostra per celebrare il decennale dalla morte (cadeva nel 2021 ma è stato rimandato per le restrizioni della pandemia).

Le opere escono dal percorso tradizionale di Arrighini legato all'astrattismo per sconfinare nel realismo con il ritratto a colori di paesaggi della val di bisenzio e sono il frutto di un impegno durato quasi tre anni a contatto con i luoghi da ritrarre. "Siamo fiduciosi di rintracciare le opere – spiega l’assessore alla Cultura, Fabiana Fioravanti - questo consentirebbe a tutta la popolazione di Vaiano e della Val di Bisenzio di ammirare le opere di collezioni private all’interno di una mostra pubblica e conoscere così, anche questo nuovo lato del pittore Arrighini. Un'opportunità per i proprietari di mettere a disposizione di tutta la collettività un bene privato ”.

Il file con l'elenco delle opere è scaricabile dal sito del Comune di Vaiano.

