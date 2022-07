18.07.2022 h 17:55 commenti

Cercasi nuovi gestori per il rifugio Pacini: a settembre il bando

Massimo Calissi e la moglie Elisabetta che gestiscono il rifugio da 15 anni andranno in pensione e così il Cai, che è il proprietario della struttura, pensa a una nuova gestione

Cercasi nuovi gestori per il rifugio Pacini a Pian della Rasa, dal 1 gennaio 2023 i coniugi Calissi, che da anni ne sono i "custodi " andranno in pensione .

"Elisabetta ed io - spiega Massimo sulla pagina Facebook del rifugio - abbiamo dato la disdetta motivi di stanchezza fisica di Elisabetta che ha oltre 70 anni e mia che ne ho 79. Ne sono dispiaciutissimo ma sulla bilancia dei costi di fatica personale non si riusciva più a stare in pari".

La struttura è di proprietà del Cai che a settembre pubblicherà un bando per la nuova gestione. "Stiamo perfezionandolo - spiega la presidente Paola Fanfani - il servizio prevede la gestione dei posti letto e quella della ristorazione, inoltre la manutenzione del bivacco che deve restare sempre aperto. Il rifugio si trova sul percorso dei Sentieri d'Italia e quindi è soprattutto in estate molto frequentato. Abbiamo già qualche richiesta e questo ci fa essere ottimisti per la gestione futura. Anche la tempistica è giusta si dovrebbe riuscire a fare il passaggio di consegna".

I posti letto sono 20 posti letto, 120 coperti al chiuso e 60 all' aperto "Se da qui all’autunno le persone che son già venute volessero tornare per un saluto ed accettare una bevuta - conclude Calissi nel suo post - ci farà piacere".