Cercansi disperatamente ingegneri elettronici, l'annuncio del preside del Marconi sui social

Tutte le graduatorie e le messa a disposizione sono esaurite, così Cipriani ha pubblicato un avviso sulla sua pagina Facebook. Per ora si è presentata una docente da Palermo, ma all'appello mancano ancora due insegnanti

Un eccesso di domanda rispetto all'offerta, anche il mondo della scuola si trova a fare i conti con la carenza di figure specializzate.

Al Marconi mancano due ingegneri elettronici per coprire le cattedre del triennio e il preside Paolo Cipriani, è talmente disperata da aver pubblicato un annuncio sulla sua pagina Facebook per reclutare gli insegnanti, si offre cattedra a ore compete e assunzione fino al 31 agosto.

“Tutte le graduatorie di Prato, Firenze, Pistoia- spiega – sono chiuse così ho dovuto cercare fra le graduatorie delle altre scuole e province, ma con scarsi risultati: ho trovato un solo docente che arriva da Palermo e prende servizio lunedì”.

In accordo con l'ufficio scolastico provinciale è stata fatta anche la deroga che basta la laurea triennale e non la magistrale, ma nonostante questo l'appello continua a cadere nel vuoto. Fino ad ora le cattedre sono state coperte da docenti che insegnano materie simili, ma è una soluzione tampone. Gli interessati possono contattare direttamente la scuola e saranno accolti a braccia spalancate.

Edizioni locali collegate: Prato

