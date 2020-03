Doveva essere una normale perquisizione alla ricerca di sostanze stupefacenti, invece è saltata fuori una piccola collezione di opere d'arte, trafugata nel novembre 2019 nella casa di un facoltoso collezionista pratese.

I poliziotti dell'Antidroga della Squadra Mobile, perquisendo due abitazioni in zona Santa Lucia, si sono trovati davanti non le solite bustine con lo stupefacente ma quadri, vasi e sculture per un valore commerciale di oltre 200mila euro. Tra questi due vasi di manifattura Sevres con motivi floreali e frutta (valore sul mercato 100mila euro), due quadri ad olio su tela del pittore De Pisis, quotati circa 50mila euro l'uno. E poi altri quadri, un mezzo busto in bronzo e un'anfora di maiolica.