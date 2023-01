03.01.2023 h 16:29 commenti

Cercano di rubare uno scooter, scoperti grazie ad un poliziotto libero dal servizio

E' successo ieri mattina al Soccorso. L'agente, vedendo due giovani che spostavano il mezzo a spinta, ha chiamato i colleghi della Volante. Denunciati un ragazzo di 23 anni e un minorenne

Il furto di uno scooter è stato sventato da un agente della polizia stradale libero dal servizio che ieri mattina, 2 gennaio, mentre si trovava nella zona del Soccorso, ha visto due ragazzi intenti a spostare a spinta uno scooter. Insospettito dal comportameno dei due, il poliziotto ha chiesto l'intervento dei colleghi della Volante che, una volta sul posto, sono risuciti a bloccare i due giovane, uno dei quali nella fuga si è anche liberato di un tablet, risultato rubato su un'ambulanza del 118.

I due ladruncoli sono stati quindi portati in Questura. Si tratta di un minorenne e di un 23enne, residenti a Prato. Sono stati denunciati per il reato di tentato furto, il minorenne anche per il reato di ricettazione. Il minore è stato poi riaffidato alla madre, invitata in Questura.