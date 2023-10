06.10.2023 h 09:58 commenti

Cercano di rubare una costosa Jaguar F-Pace ma sono colti sul fatto dai carabinieri

In manette sono finiti due volti noti alle forze dell'ordine, uno era anche colpito dal foglio di via da Prato. I militari li hanno sorpresi in via Filzi mentre cercavano di portare via l'auto parcheggiata in strada

Hanno cercato di rubare una costosa Jaguar parcheggiata in via Filzi ma, per loro sfortuna, proprio in quel momento stava passando una pattuglia del Nucleo Investigativo dei carabinieri che, accortisi di quanto stava avvenendo, sono entrati in azione cogliendo sul fatto i due ladri e arrestandoli. In manette sono finiti due italiani di 55 e 38 anni, entrambi disoccupati, senza fissa dimora e ampiamente noti alle forze dell’ordine. Sono accusati di tentato furto aggravato in concorso. Stamani il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

I fatti risalgono a ieri sera, 5 ottobre, intorno alle 22.30. I due ladri avevano preso di mira la Jaguar F-Pace di un commerciante cinese, un'auto il cui valore commerciale si aggira intorno ai 70mila euro. Hanno fatto in tempo a infrangere uno dei finestrini che sono stati colti sul fatto dai carabinieri, pronti a intervenire e a bloccare i malviventi dopo un breve inseguimento. Uno dei due ladri aveva anche il foglio di via dal Comune di Prato ed è stato denunciato anche per il mancato rispetto del provvedimento.