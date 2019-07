11.07.2019 h 11:15 commenti

Cercano di rubare alcolici e profumi per 500 euro alla Coop: arrestati

In manette due donne e un uomo sorpresi dai carabinieri a Montemurlo: con le forbicine avevano rimosso le placche antitaccheggio. Catturati anche due evasi dai domiciliari

Avevano rubato alcolici e cosmetici per un valore di 500 euro alla Coop di Montemurlo ma sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri della Tenenza. In manette sono finiti tre cittadini cinesi, due donne ed un uomo, tutti senza fissa dimora e privi di permesso di soggiorno. Sono accusati di furto aggravato. Gli arrestati, armati di forbicine, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio avevano occultato la refurtiva in grossi zaini limitandosi a pagare alcuni oggetti riposti sul carrello.

I carabinieri del Radiomobile di Prato, invece, hanno arrestato due persone per evasione dagli arresti domiciliari: il primo è un cittadino cinese del '70 attualmente ai domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno sorpreso a bordo di un'auto di grossa cilindrata mentre sfrecciava a forte velocità in via Nenni. Il secondo è un italiano del '95 agli arresti domiciliari per furto, sorpreso mentre percorreva in bicicletta via Tirreno.