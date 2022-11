02.11.2022 h 15:18 commenti

Cercano di raggirare anziana con la scusa dell'acqua contaminata: allarme truffe alla Castellina

Hanno agito in due in via Molino di Filettole: uno in borghese l'altro con la divisa dei carabinieri. Quando si sono accorti dell'impianto di videosorveglianza interno sono fuggiti

Truffatori in azione alla Castellina. L'allarme è stato lanciato tramite la chat dei residenti dopo che un'anziana signora ha raccontato di essere stata raggirata da due uomini, uno in borghese e l'altro con la divisa dei carabinieri.

E' successo oggi, 2 novembre, in via Molino di Filettole: i due truffatori hanno suonato il campanello della donna che vive sola e con la scusa di controllare la qualità dell'acqua sono entrati in casa. Una volta varcata la porta avrebbero spruzzato una sostanza urticante e poi fatto depositare alla donna il portafogli e il cellulare nel frigorifero. Sempre secondo il racconto dell'anziana, a quel punto i due si sarebbero accorti che nella cucina era stata posizionata una telecamera e così hanno accompagnata l'ottantenne in un'altra stanza per poi rientrare in cucina smontare la telecamera e scappare. Ancora sotto shock la donna ha chiesto aiuto a una vicina. Dall'appartamento sembra non mancare nulla: portafoglio e cellulare sono stati ritrovati nel frigorifero. Sono stati avvertiti i carabinieri.

Edizioni locali collegate: Prato

