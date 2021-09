15.09.2021 h 14:39 commenti

Cercano di entrare alla Fiera senza Green pass: sanzionati dalla Municipale 26 giovani

Gli agenti li hanno sopresi mentre stavano tentando di introdursi da un punto non sorvegliato. Tre di loro hanno mostrato certificazioni che sono poi risultate essere di altre persone

Volevano entrare al Luna Park di viale Marconi senza il Green pass, richiesto per poter accedere, ma ieri sono stati notati da una pattuglia della polizia municipale mentre tentavano di introdursi da un punto non sorvegliato: gli agenti stavano svolgendo una normale attività di controllo della viabilità quando hanno notato movimenti sospetti in un punto lontano dall'ingresso. Dopo un breve appostamento la pattuglia ha accertato che un gruppo di giovani voleva entrare eludendo i controlli del Green pass: sono state così identificate e sanzionate 26 persone. La multa per ognuno è di 400 euro. La posizione di tre giovani invece è ancora al vaglio della Municipale in quanto alla richiesta delle generalità e del Green pass hanno mostrato agli agenti certificazioni che sono poi risultate essere di altri soggetti.

