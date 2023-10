30.10.2023 h 16:02 commenti

Cercano armi ma trovano mille confezioni di farmaci rubati, blitz in un magazzino in via Filzi

E' successo nella serata di ieri in un magazzino situato in un complesso commerciale. I medicinali, rubati lo scorso settembre in una farmacia a Firenze, sono stati restituiti al proprietario. Settemila euro il valore della refurtiva. Cinque persone identificate, due denunciate

Cercavano armi ma hanno trovato mille confezioni di medicinali rubati in una farmacia a Firenze. La scoperta è avvenuta nella serata di ieri, domenica 29 ottobre, in un magazzino situato all'interno di un centro commerciale cinese, in via Filzi. La polizia è arrivata sul posto con il sospetto che nel locale fossero state nascoste armi ma, dopo la perquisizione, si è ritrovata con le tantissime confezioni di medicinali – valore 7mila euro – per le quali era stata presentata una denuncia di furto lo scorso settembre. Di armi neppure l'ombra a parte due pistole giocattolo prive di tappo rosso. Cinque i cinesi identificati, trovati all'interno del magazzino: uomini di età compresa tra 27 e 52 anni, tutti con precedenti penali per reati contro il patrimonio e per droga, e tutti irregolari sul territorio italiano. L'uomo a carico del quale è stata accertata la disponibilità dell'immobile è stato denunciato per ricettazione. Denunciato un secondo cinese perché risultato destinatario di un ordine di espulsione. I medicinali sono stati subito restituiti al proprietario della farmacia derubata.



Edizioni locali collegate: Prato

