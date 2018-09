14.09.2018 h 08:56 commenti

Cerca di vendere orologi e profumi "tarocchi" ai clienti di un ristorante cinese: denunciato

I carabinieri hanno sventato la truffa tentata da un pregiudicato cinquantenne. Nella sua auto aveva un piccolo campionario di merce contraffatta

Ha cercato di vendere orologi e profumi "tarocchi", ma è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Prato che hanno denunciato un napoletano 50enne, già noto alle forze dell’ordine per vari precedenti di polizia a suo carico.

E' successo ieri, giovedì 13 settembre, quando la pattuglia si trovava in via Pistoiese. L’attenzione dei militari dell’Arma è stata attirata da un italiano che cercava di comunicare con cittadini cinesi al di fuori di un ristorante proponendogli in vendita profumi ed orologi. L'uomo si è mostrato da subito innervosito al controllo, circostanza che ha spinto i carabinieri ad approfondire con una perquisizione dell'auto parcheggiata nelle vicinanze. L’intuizione si è rivelata corretta. I militari hanno infatti trovato all’interno del bagagliaio 7 orologi e 50 confezioni di profumi di provenienza non Ce, con segni distintivi posticci riconducibili ad aziende di lusso e non rispondenti alle normative vigenti.

L'uomo non ha voluto dare spiegazioni del possesso del materiale ed è stato denunciato per tentata vendita ed introduzione nello Stato di prodotti falsi e con segni mendaci.

La truffa consiste nel far pagare all’ignaro acquirente anche due o trecento euro per un prodotto che si rivela, invece, di scarsissima qualità e non rispondente alle normative nazionali in tema di sicurezza. Proprio per fornire ai cittadini utili consigli che derivano dall’esperienza sul campo per prevenire situazioni di pericolo, i carabinieri di Prato consigliano di visitare il sito dell’Arma carabinieri.it , nell’area internet “il cittadino”, all’interno del quale sono raccolti alcuni suggerimenti da seguire per tutelarsi dalle truffe.



