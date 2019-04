29.04.2019 h 15:08 commenti

Cerca di strangolare la moglie al culmine dell'ennesima aggressione: in carcere il marito violento

L'uomo è stato arrestato ieri dai carabinieri di Vaiano che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa in tempi record dal giudice. L'accusa è di aver maltrattato ripetutamente la donna

Nell'ultimo litigio, oltre alle offese e alle botte, il marito aveva tentato anche di strangolarla e a quel punto la moglie è riuscita a trovare il coraggio di andare a denunciare il marito violento ai carabinieri di Vaiano. E' iniziata così un'indagine lampo che, nel giro di pochi giorni, ha portato all'arresto dell'uomo: un 48enne di origini albanesi, finito in carcere ieri domenica 28 aprile in base ad un’ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti contro familiari.

Il provvedimento scaturisce da un’indagine avviata a seguito di denuncia presentata dalla vittima, da cui emergeva che l'uomo aveva sottoposto la moglie ad assoggettamenti psicologici e fisici messi in atto con aggressioni verbali e fisiche, spesso in stato di ubriachezza alcolica. Il magistrato, informato dai carabinieri dei molteplici episodi di violenza,ha richiesto al Gip il provvedimento cautelare, emesso in tempi rapidissimi.



