Cerca di sedare la lite in strada tra due uomini ma viene colpita con un casco e ferita alla testa

La vittima è una donna che ha riportato alcuni tagli e contusioni. Sul posto la polizia che sta ricercando l'aggressore

Ha cercato di sedare una lite tra due suoi connazionali, ma ha finito per rimetterci, riportando alcune ferite lacerocontuse alla testa. E' successo questa notte, 17 settembre, in via Ferrari. La polizia sta ricostruendo quanto accaduto e ricercando il feritore. La vittima è una donna albanese che è stata trovata sanguinante verso le 2.15. La donna ha raccontato ai poliziotti della Volante di aver cercato di dividere due suoi conoscenti, che stavano avendo un violento diverbio in strada. Ad un certo punto, uno dei due uomini avrebbe colpito la poveretta in testa con un casco, per poi scappare. L'uomo è stato identificato grazie alla testimonianza della vittima e denunciato in stato di irreperibilità.



