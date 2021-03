10.03.2021 h 14:52 commenti

Cerca di scappare dalla Questura e picchia i poliziotti: arrestato

Un 30enne, fermato poche ore prima dopo una lite con un connazionale, è andato in escandescenza mentre si trovava negli uffici in attesa di ultimare le procedure di identificazione

Ha cercato di scappare dalla Questura, dove era trattenuto per accertamenti sulla sua identità, e per farlo non ha esitato a scagliarsi con calci e pugni contro i poliziotti che, alla fine, sono stati costretti ad ammanettarlo. E' successo poco dopo la mezzanotte di oggi, 10 marzo, protagonista un 30enne nigeriano che poche ore prima era stato coinvolto in una violenta lite con un connazionale. Gli agenti delle Volanti, intervenuti per riportare la calma, avevano scoperto che il giovane era irregolare in Italia. Quindi era stato portato in Questura per ultimare le procedure di identificazione e avviare le pratiche all'Ufficio immigrazione. E' stato a quel punto che il 30enne è andato in escandescenza e ha cercato di scappare, picchiando i poliziotti presenti, per i quali sono state necessarie le medicazioni al pronto soccorso. Il nigeriano è stato quindi arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

