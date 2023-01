30.01.2023 h 11:57 commenti

Cerca di scappare ad un controllo della municipale: guidava un veicolo sequestrato e senza assicurazione

Gli agenti, impegnati in un posto di blocco in via Paronese, hanno intimato l’alt ad una Ford Fiesta, ma il conducente ha accelerato cercando di darsi alla fuga. Ora gli verrà revocata la patente di guida

Era al volante di un veicolo già sequestrato e senza assicurazione l'uomo che ha cercato di scappare dagli agenti della polizia municipale. Il fatto è accaduto la scorsa settimana, lungo via Paronese nella zona del Macrolotto, dove una pattuglia del reparto motociclisti, durante il normale servizio di controllo del territorio, ha organizzato una postazione di verifica stradale. Gli agenti hanno intimato l’alt ad una Ford Fiesta, ma il conducente ha accelerato cercando di darsi alla fuga. Prontamente la pattuglia ha inseguito il veicolo che è stato fermato dopo poco. Dal controllo è quindi emerso che l’uomo, di nazionalità cinese, stava guidando una macchina che era sottoposta a un precedente sequestro. Non solo. Il mezzo era anche scoperto da assicurazione obbligatoria, con conseguente potenziale grave rischio per la sicurezza degli altri utenti della strada. All’uomo, oltre alle pesanti sanzioni a suo carico, è stata subito ritirata la patente di guida ai fini della definitiva revoca e gli agenti hanno disposto la confisca dell'auto.

