Cerca di salvare il furgone dall'incendio e si ustiona le mani, vittima un uomo di 76 anni

E' successo nel tardo pomeriggio di oggi in via Roma, nella zona di Castelnuovo. Sul posto vigili del fuoco e Croce d'Oro. L'anziano ha rifiutato il trasferimento all'ospedale ed è stato medicato dai sanitari dell'ambulanza

Il furgone ha preso improvvisamente fuoco mentre era in movimento e il conducente, un uomo di 76 anni, residente a Signa, si è subito fermato e ha cercato di spegnere le fiamme. Il tentativo, però, gli è costato ustioni a entrambe le mani. E' successo intorno alle 18 di oggi, mercoledì 12 dicembre, in via Roma, all'altezza dell'abitato di Castelnuovo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza della Croce d'Oro inviata dal 118. L'anziano ha rifiutato il trasporto all'ospedale Santo Stefano; i sanitari lo hanno medicato per alleviare il dolore e ridurre le conseguenze tipiche delle ustioni. Secondo i primi accertamenti, il veicolo si sarebbe incendiato per autocombustione.



