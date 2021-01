01.01.2021 h 15:03 commenti

Cerca di rubare in un bar ristorante: sorpreso e arrestato dalla polizia

E' successo la notte dell'ultimo dell'anno in via San Silvestro. L'uomo ha prima cercato di fuggire poi si è scagliato contro gli agenti con calci e pugni

Ha cercato di rubare in un ristorante ma è stato scoperto e bloccato dai poliziotti della Volante che hanno dovuto durare non poca fatica per immobilizzarlo e arrestarlo, mentre lui cercava di colpirli con pugni e calci. E' successo ieri sera, 31 dicembre, intorno alle 23.30, in pieno coprifuoco. In manette è finito un nigeriano di 36 anni, senza fissa dimora e irregolare in Italia. Gli agenti della pattuglia lo hanno visto mentre cercava di spaccare la vetrina di un bar ristorante. Colto sul fatto, il 36enne prima ha provato a scappare, poi si è scagliato contro i poliziotti. Adesso è rinchiuso nelle celle di sicurezza della Questura in attesa di comparire davanti al giudice.

Edizioni locali collegate: Prato

