25.09.2018 h 14:40

Cerca di rubare alcolici per 115 euro nascondendo le bottiglie nel passeggino

Un 23enne è stato bloccato dagli addetti alla vigilanza e poi denunciato dalla polizia. Una volta scoperto ha cercato di inventare una scusa ma non è stato creduto

Un 23enne di Montemurlo ha cercato di rubare bottiglie di alcolici all'Esselunga di viale Galilei, ma è stato scoperto dal personale di sorveglianza che ha fatto poi intervenire la polizia. E' successo ieri mattina, 24 settembre, poco prima delle 11. Il giovane aveva un passeggino vuoto, nel cui portaoggetti aveva nascosto bottiglie per un valore totale di 115 euro. Quando ha passato le casse senza fermarsi a pagare, è intervenuto il personale di vigilanza che ha chiesto all'uomo di mostrare lo scontrino relativo agli alcolici. A quel punto il 23enne ha cercato di inventare una scusa, dicendo che era uscito per chiamare la moglie e il figlio e sarebbe poi rientrato a pagare. Ma i riscontri hanno confermato che nei paraggi non c'erano né la donna né il bambino. Il 23enne è stato così denunciato dai poliziotti per tentato furto.

