Cerca di forzare l'area riservata ai calcianti e ferisce un agente della Municipale. Denunciato un 35enne

E' successo durante la finale della Palla Grossa in piazza del Mercato Nuovo. Per calmare l'uomo, a cui era già stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza, è stato utilizzato lo spray al peperoncino

Un italiano di 35 anni è stato denunciato a piede libero per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio risale a sabato sera, in piazza del Mercato Nuovo, durante la finale della Palla Grossa quando l'uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha cercato di forzare l'entrata dell'area riservata ai calcianti sorvegliata da una pattuglia della Municipale. Gli agenti dapprima hanno cercato di calmare il giovane che invece ha iniziato a insultarli pesantemente e così gli sono stati chiesti i documenti. A questo punto, non solo si è rifiutato di consegnarli ma ha anche ferito uno degli agenti, che poi è stato trasportato al Santo Stefano in codice giallo. La tensione è andata crescendo tanto che la pattuglia ha utilizzato lo spray al peperoncino per immobilizzare l'esagitato.

