10.04.2019 h 18:18 commenti

Centrodestra unito a Montemurlo, Matteo Mazzanti è il candidato sindaco

Consigliere uscente di Fratelli d'Italia è sostenuto anche da Forza Italia, Lega e dalla lista civica Rilanciamo Montemurlo

Matteo Mazzanti, consigliere uscente di Fratelli d'Italia, sarà il candidato sindaco del centrodestra a Montemurlo. Ventinove anni, laureato in Scienze politiche con un impiego nelle Ferrovie dello Stato è sostenuto da Forza Italia, Lega e dalla lista civica Rilanciamo Montemurlo.

Quindi nessuna spaccatura all'interno della coalizione dopo gli attriti degli ultimi giorni con Forza Italia che aveva avanzato la candidatura a sindaco di Eva Betti: “E' stata una scelta dettata da dinamiche di partito" la spiegazione data. Eva Betti non era però presente al lancio ufficiale della candidatura: "Non è qui soltanto per improrogabili impegni di lavoro” la spiegazione.

Mazzanti si presenta con un programma che punta alla sicurezza, alle politiche giovanili e all'equità fiscale. “Più che di punti – ha spiegato – si tratta di obiettivi. In questi giorni inizieremmo gli incontri ufficiali con le associazione e i cittadini per confrontarci”.

Una scelta condivisa anche da Forza Italia, che per l'occasione ha schierato Sergio Toccafondi ex consigliere provinciale e Gabriele Borchi responsabile della commissione elettorale. “Siamo uniti per vincere – hanno spiegato – per dare un'alternanza alla guida della città”. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Alessio Mazzei della Lega convinto dell'importanza di presentare un volto giovane. Nessuna anticipazione sulla squadra di governo. “Matteo ha le mani libera – ha spiegato Cosimo Zecchi di Fratelli d'Italia – sceglierà il meglio. Rappresenta comunque il volto di centrodestra di Montemurlo, dove è nato e ha sempre vissuto”.